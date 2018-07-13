〈北部〉簡易自來水不穩定 頭屋盼納台水管

2018-07-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉簡易自來水場，近年來水位節節下降，不敷近九百戶用水戶使用，管理委員會今年兩度召開會員大會，商討納入台灣自來水公司管線，都因出席會員數未過半而流會。苗栗縣政府、頭屋鄉公所認為，納入台水管線才能有長期穩定用水；不過用戶也希望，若同意納管，政府能於經費上多協助。

公所：申請補助 同意戶越多越好

頭屋鄉公所表示，縣府為解決頭屋、北坑及獅潭等三村自來水問題，也計畫申請經濟部水利署補助經費辦理台水自來水延管，名冊表將透過村長，鄰長遞送，若有意願戶數越多，越有利爭取。

水位下降 影響近九百用水戶

頭屋鄉簡易自來水場，五十年來水場一向水源充足，供應頭屋村及獅潭村、北坑村八百七十一戶民生用水。但管委會發現，近年來水位節節下降，供水不足，雖縣府水利處於前年補助一百萬元，協助挖掘新井，仍效益不彰；今年初，曾發生三天無法供水的窘境。

擬開大會討論 但兩度流會

頭屋鄉簡易自來水場為社團法人，受人民團體法規範，若要放棄水權，納入台水管線，須召開會員大會，並有過半會員出席，超過三分之二出席會員同意；但今年兩次會員大會，僅有二百六、七十戶會員參加，出席會員數未過半而流會。

台水水費較貴 用戶興趣缺缺

管委會理事長胡立南表示，水場一度水收費八元，較台水一度水約十一到十四元便宜，在過去水場供水充裕情形下，用戶對於納入台水，興趣缺缺，但受近年供水不穩，不少會員也認同納入，但用戶也希望，若同意納管，政府能於經費上多協助。

水利處、公所都認為，頭屋鄉簡易自來水場的水源來自抽取伏流水（俗稱地下水），受近年來氣候變動急遽影響，水源供應不穩，且在底層強抽，也致水質混濁，建議納入台水管線，才能有長期穩定用水。