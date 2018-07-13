〈北部〉竹北公29公園磚破害摔 5年未修惹怨

2018-07-13

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市公廿九公園因車輛駛入停放， 地磚鋪面殘破不堪，至少有十位市民因而摔倒受傷，但因縣府與承攬廠商發生合約爭議，五年多來無法修繕，引發民怨。縣府表示，官司已在去年底定讞，昨天派員現勘，將盡快簽辦汰換地磚並設置車阻，維護民眾安全。

公園被當停車場 車輛輾破地磚

竹北市民抱怨，博愛南路的公廿九公園常被人當停車場使用，直接將汽車駛入，造成地磚破損嚴重。縣府雖在入口處設置禁止停車告示牌，也請警方協助勸導，但民眾視若無睹，平均每日可見停放一、二十輛汽車。

竹北市斗崙里長鄭建村表示，公廿九公園內有一間土地公廟，並緊鄰公兒廿二籃球場，拜拜及休閒運動的民眾多，已有十人向他抱怨被凹凸不平的地磚絆倒，摔得鼻青臉腫；但縣府和包商的合約糾紛超過五年，遲遲無法修繕，造成市民很大困擾。

縣府、包商纏訟 保留現場不能修

縣府和竹北市公所昨天會勘，縣議員葉芬英也到場關心。縣府工程科表示，公廿九公園工程在二○一一年九月動工，二○一三年六月竣工，施工期間，縣府不滿工程品質和進度，對承包商祭出逾期違約金，並沒收工期展延管理費，廠商對此有異議，在二○一一年先申請調解後提告，纏訟期間保留現場，因此無法修繕破損的地磚；不過，官司已在去年十月判決縣府敗訴，須賠償承包商三百餘萬元，另有一人摔傷提出國賠申請。

公園停車無罰則 自治條例待審

縣府公用事業科表示，目前在公園內停車，新竹縣尚未訂立罰則，已增訂公園管理自治條例，二○一六年送議會，但至今尚未審議。

縣府：儘快呈報維修 並設車阻

縣府表示，將儘快呈報維修，並在入口處設置車阻，初估汰換地磚約需一百六十八萬元。若縣府缺乏維修經費，土地公管委會希望縣府授權讓該會協助改善。

地方居民建議縣府移交竹北市公所，設置運動器材和兒童遊憩設施，讓公園多功能使用。