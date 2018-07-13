〈中部〉弘光科大 研發火龍果糕餅

2018-07-13

〔記者張軒哲、張菁雅／台中報導〕今夏水果大豐收，香蕉、鳳梨價格便宜，火龍果也產量過盛，弘光科大透過農糧署中區分署買了十公噸的火龍果，開放讓教職員認購，另外受台中市糕餅公會委託，製作十公噸的火龍果果乾及餡料產品，更研發新口味的火龍果口味糕餅，預計在中秋節前便可上市販售。另外，台中福華大飯店為挺農民，主廚張順勇將次級火龍果製作「火龍果紅心芭樂」果醬，不讓食材浪費。

弘光民生學院院長林麗雲表示，學校受台中市糕餅公會委託製作十公噸的火龍果加工品，主任秘書王惠娥第一時間得知後，馬上加碼追加再訂購十公噸的火龍果開放員工認購，總計五百箱、每箱二十公斤的火龍果，幾天內就全數認購完畢。

十公噸堆滿教室 學生忙翻

委託製作的十公噸火龍果及學校認購十噸，數量龐大，堆滿了加工教室、大冰箱，學生趕工製作，清洗、剝皮、切片、烘乾，預計在一個月內把火龍果製作成半成品，交給台中市糕餅公會。

福華製火龍果紅心芭樂果醬

另外，台中福華大飯店為挺農民，向台中親農運銷合作社收購火龍果，不僅購買外型完好的「Ａ貨」，另以市價收購次級「Ｂ貨」，或稱為「格外品」，「格外品」尚能食用卻因外型不佳而遭棄置，主廚張順勇將其製成「火龍果紅心芭樂」果醬，不讓食材浪費，果醬取名為「格外出色」，將包裝入月餅禮盒中販售。