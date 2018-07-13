〈中部〉海洋生態館 有條件追加2.5億

2018-07-13

須先確定OT業者 始得動支

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府規劃在梧棲新建「海洋生態館」，追加二．五億元興建展示缸等設施，市議員劉士州昨在議會審查預算時說，該館尚未確定OT業者就又要添建設施，未來恐成蚊子館。委員會決議須先確定OT業者，市府始得動支預算。

前議長張清堂、現任副議長張清照兄弟爭取的海洋生態館命運多舛，歷經兩位市長，地點從南屯移到梧棲，名稱也因外界陳情反對，由「企鵝館」改為「企鵝暨白海豚生態館」、「白海豚生態館」，再改為「海洋生態館」，工程一度停工，去年復工，預定今年完成硬體建設。

市議會交通地政委員會昨審查追加減預算，觀旅局長陳盛山說，海洋生態館經前市府逐年編列五．七億元興建，經數次OT招商說明會，業者均要求大洋展示缸等設施，應由市府先興建完成再招商，市府因此追加二．五億元經費，目前已有二家業者表達投資意願。

劉士州質疑，市府花了八．二億元興建海洋生態館，但卻還沒有確定是哪家業者要經營，萬一最後找不到業者經營，這些硬體設施恐成蚊子館；陳政顯議員也說，應該先確定OT業者後，再明訂相關設施及業者必須回饋的金額等。

陳盛山表示，若先確定OT業者，市府再配合興建設施，恐怕會有圖利廠商之嫌，但若議會決議如此，觀旅局會研議相關作法。最後委員會做成決議，通過二．五億元追加預算，附帶決議為市府須確定OT業者後，預算始得動支。