〈中部〉議會再審墊付案 綠批藍擋建設

2018-07-13

指違反內政部函文解釋

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會國民黨團質疑市府利用墊付案「偷渡」預算，議會決議再審。民進黨團昨出示內政部函文說：「立法機關既已函覆同意墊付，自不宜做出與函覆內容相左的決議。」痛批藍營阻擋墊付案違法，民生應急工程慢半拍，拖住城市發展的腳步。

國民黨議員在前天臨會第一天質疑，市府送出的墊付案有廿五億餘元不是中央全額補助，卻交由議長決行，「偷渡」預算，剝奪議員審議權；經議長裁示，非中央全額補助的墊付案，市府應先暫緩執行，經審查通過始得動支。

民進黨團昨召開記者會反擊，總召李天生出具二○○八年內政部函文指出，「立法機關既已函覆同意墊付，為避免行政機關推行政務無法執行之窘境，自不宜做出與函覆內容相左的決議。」據此，藍營再審預算的做法不符內政部解釋。

李說明，議會既已出具同意墊付的公文，就算藍營想要審查，議會也無法做出不同意的決議，否則就是違法。過去七年多，中央補助款在議會休會時，只要議長同意並由議會出具公文，市府就可先行動支，增進行政與立法效率。

民生應急工程被迫中止

民進黨團表示，藍營聲稱要「實質審查」，其實是要擋建設，拖住台中進步的腳步，中央補助墊付案，都用在民生應急工程、強化食安等計畫，目前都要被迫中止，藍營完全不在乎市民的死活。

藍營︰沒全額補助本該審查

國民黨團執行長顏莉敏則表示，沒有全額補助的墊付案，按議會先前決議本就不該逕自墊付，議會發現後重新付委送審，符合程序正義，具體實現議會「為民把關」的審查權，民進黨團急於扣帽子、看顏色辦事，究竟在怕什麼呢？