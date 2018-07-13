〈中部〉建國市場剩食共享 每月捐4千公斤

2018-07-13

台中最大愛心食材交流平台開張

〔記者張瑞楨／台中報導〕設於東區的建國市場，是台中第八處，也是中市食材數量最大的愛心食材交流平台，昨天揭幕開張囉！這處平台平均每月可提供高達四千公斤的食材量，以最迅速方式，提供給社區發展協會或關懷據點，副市長林依瑩致詞時強調，這是市府社會局、經發局跨局攜手，與建國市場合作建置的平台，感謝該市場攤商的踴躍響應，讓愛心在最短時間送到最需要的人手上，她更期待台中市的愛心能夠推廣至全國，讓社會每個角落充滿關懷。

在歡樂氣氛中，建國市場愛心食材交流平台昨天上午由副市長林依瑩、立委黃國書、市議員邱素貞、何敏誠與鄭功進及建國市場自治會長蔡鈴欽等人共同揭幕，市府經發局指出，建國公有零售市場愛心食材交流平台於今年五月試辦，試辦至昨天，已累計提供食材六千二百多公斤，供應六千三百多人食用。

提供六個照顧關懷據點享用

經發局指出，該平台目前每天分別提供台中市東區東信社區發展協會、台中市東區十甲社區發展協會、台中市東勢社區發展協會、台中市東區合作社區發展協會、台中市照顧服務管理協進會、台中市東南長青會等六個照顧關懷據點，讓攤商多餘食材不浪費，也讓長者及弱勢民眾感受溫暖。

市議員邱素貞表示，愛心食物交流平台將資源有效連結在地民眾，市場攤商把未售出或賣相不佳但仍可食用的魚肉蔬果提供給平台，食物不浪費，更可提供長輩共餐，充分發揮「剩食共享」理念，可說相得益彰；自治會長蔡鈴欽說，建國市場遷移新址後，不僅環境改變，攤商業績也有顯著成長，愛心食材交流平台於五月試辦時，市場攤商熱烈響應，熱心民眾林小莉也捐贈兩台中古冰箱，讓該市場保存愛心食材的機制更完善。