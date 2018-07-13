〈中部〉封7水溝蓋挨批 伸港公所：先鑽洞應急

2018-07-13

柏油鋪太多層 造成水溝蓋落差

〔記者劉曉欣／彰化報導〕七個水溝蓋都「封死」？彰化縣議員賴清美接獲伸港民眾陳情，發現伸港鄉彰新路七段四五○巷的七個水溝蓋，全都被「封死」，讓她質疑這要如何排水？但伸港鄉公所強調，因原有水溝蓋與路面在高低差太大，為了人車安全才用柏油填平，在爭取經費全面刨除重鋪之前，將會在被填平水溝蓋上方鑽洞，以利排水。

住在伸港鄉的林姓民眾表示，被填平的水溝蓋就位於自家門口，直到施工完成才被附近民眾發現，大家真的不能理解，因為整條巷子很長，就只有自家門口的七個水溝蓋被「封死」，雖然自家的地勢較高，但附近有許多農田，萬一下大雨的話，也會影響田地的排水才對。

賴清美強調，水溝蓋把它封死，感覺很奇怪！這樣是要如何怎麼排水呢？不就失去水溝的功能？

高低差到10公分 才用柏油填平

針對民眾的質疑，伸港鄉建設課長黃文騰表示，這七個「封死」的水溝蓋，原本與路面的的高低差為五到十公分，民眾向公所反應高度落差太大，對騎機車或是腳踏車的人來說，實在太危險，由於該路段水溝位置的地勢較高，基於人車安全的生命考量，才做出用瀝清「封死」水溝蓋的決定，如今民眾也有不同聲音，將會在填平的水溝蓋上方鑽孔，讓水可以流入水溝。

公所指將爭取經費 年底刨除重鋪

黃文騰強調，道路坑洞的治本之道，就是刨除路面重鋪柏油，才不會反覆補洞造成道路越來越高，就會跟原本的水溝蓋有高低差，將爭取道路刨除重鋪柏油經費，希望今年底就能夠施工。