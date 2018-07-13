〈中部〉林內一期米競賽 蔡文遠蟬聯米王

2018-07-13

〔記者林國賢／雲林報導〕林內農會昨舉辦冠軍米評選，歷經初賽、複賽與決賽激烈競爭，去年入選全國十大好米的蔡文遠連霸米王，將代表林內參加全國優質米大賽。

代表林內參加全國優質米賽

林內農會總幹事黃國洲表示，農會近年推廣有台灣越光米的「台南16號」稻米種植，在台南區農改場積極輔導下，品質愈來愈好，並以源頭米為品牌進軍國際市場，短時間就完售，今年雖氣候較不容易看顧，但農民仍種出品質相當高的稻米，可望再創佳績。

採少量多餐補充稻作營養

蔡文遠說，他栽種稻米十多年，在農會輔導下改種台南16號米，他以少量多餐方式補充稻作營養，除此之外，並無特別技巧，有林內的好水質輔助，成功栽培出優質濁水米，今年更用心管理，有信心超越去年成績，打響林內源頭米品牌。

黃國洲表示，今年共有廿多組稻米參加比賽，經過初賽、複賽後，昨天有七組進行最後決賽，評審過程農民姓名全部彌封，絕對公平，評審也從外觀規格、蛋白質及官能性一一評比，最後由蔡文遠拿下冠軍。

擔任評審的台南農改場嘉義分場主任羅正宗表示，今年氣候雖不利稻作栽培，但進入決賽的七組稻子都有相當高水準，其實很難分高下，評審們花費很大心思才選出優勝，應能在全國大賽拿下佳績。

黃國洲說，隨著國人食米量愈來愈少，農民種稻應朝重質不重量方向，種出具有世界競爭力的稻米，農會推出源頭米已獲市場肯定，今年已有廠商以高於一般價格三成的價格，盼透過農會與農民契作，提升農民收益與耕作利益。