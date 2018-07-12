〈南部〉（台南）南化採果樂 送午餐和愛文

2018-07-12

〔記者吳俊鋒／南化報導〕台南國際芒果節產地系列的南化場活動，將於本月廿一日舉行，區公所仍以深獲好評的採果樂為主題，但今年的好康再加碼，每人送六顆愛文，還有菜色豐富的風味餐盒，並附贈園遊會折價券等，被喻為CP值最高的農遊體驗，也適合全家參加，昨天熱鬧造勢，宣告開始受理報名。

區長洪正國指出，今年仍主打「芒著採果去」，活動取名「戲遊南化尋寶樂」，透過夏日農村的體驗，行銷在地優質的產業特色。行程包含愛文採收體驗、烏魚子芒果乾烘製，並參訪集貨包裝場與在地特色廟宇，中午還供餐，每人費用兩百五十元，物超所值。

南化以往農遊採果，每人只能帶走兩顆愛文，遊客意猶未盡，區公所今年大方送，讓民眾直呼「佛心來的」；此外，當天在天后宮還有展售地方特產的園遊會，參加者也可獲贈一百元折價券，再提供風味餐盒，有吃又有拿，相當划算。

洪正國提到，規劃南化、北平等里的兩處果園，讓遊客體驗景點則是厚德紫竹寺、密宗山大圓滿廟或南陽聖堂修道院，安排接駁車接送，名額限量三百人，以往回響都很熱烈，有興趣的民眾動作要快。

南化區農會總幹事溫進添表示，今年推出兩顆一千元頂級愛文的精緻伴手禮，當天將配合活動，提供十五盒義賣，所得將捐助弱勢，歡迎大家共襄盛舉，吃芒果、做公益。活動資訊可洽南化區公所官方網站或粉絲團，報名系統：https://goo.gl/LxqsWU 。