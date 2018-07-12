〈南部〉美食外交 友邦廚師來台學藝

2018-07-12

〔記者楊金城／官田報導〕台式烘焙技術夯，連外國人也慕名而來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與外交部合作，首次為友邦國開設「餐飲烘焙班」及「旅館民宿經營班」，現有南太平洋六個友邦國的廿八位學員來台，在雲嘉南分署的官田職訓場受訓，要把道地台灣味帶回自己的家鄉。

外交部曾為邦交國在台辦過三次職訓，今年第四次邦交國職訓，與勞動部雲嘉南分署首次合作接辦，外交部買單補助，學員來台免學費，食宿也由雲嘉南分署提供，今年也計劃在其他分署為邦交國學員開課。

勞動部次長林三貴及勞動力發展署副署長施貞仰特地南下鼓勵學員專注在訓練課程上，未來把烘焙技術、旅館經營帶回家鄉，在母國、國際舞台上發光。

來台職訓的學員，來自吐瓦魯、帛琉、吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯及索羅門群島六個友邦國，餐飲烘焙班及旅館民宿經營班各十四位學員，七月初抵台上課，預計八月底結訓回國，七月十七日諾魯駐台大使也將到職業訓練場參訪。

6國學員 做台式麵包、珍奶、蔥油餅

雲嘉南分署長柯呈枋說，餐飲烘焙是職訓的熱門搶手班，課程融入台灣在地特色，像是名產鳳梨酥、月餅、太陽餅，還有台灣特有的珍珠奶茶，甚至是傳統小吃蔥油餅、韭菜盒子、豬肉餡餅等，都納入餐飲教學課程。

在帛琉異國餐廳擔任廚師的三十六歲Marco，對美式、義式、日式料理都內行，這次來台為了想學台式烘焙，再次當起學生，希望學成回國納入新菜單。

Marco說，國外烘焙麵包，通常是沒有包餡的，但台灣的烘焙麵包裡頭竟然包甜的、鹹的餡料，非常特別，很有台味，第一堂課學做紅豆麵包，覺得很美味。