〈南部〉（台南）議長賄選案 李全教更一審改判4年

2018-07-12

駁回3年6月的判決 維持一審原判

〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕台南市前議長李全教被控涉及二○一四年底的議長賄選案，案子歷經一審與上訴審，李全教均被判有罪，昨天台南高分院更一審改判李全教四年有期徒刑、維持一審原判決，此案還可上訴三審。

李全教涉及議長賄選案，台南地院於二○一六年四月判李全教有期徒刑四年、褫奪公權五年；此案在二○一七年二月台南高分院上訴審改判李全教三年六個月徒刑、褫奪公權五年。昨天台南高分院更一審駁回李全教上訴，維持一審原判決。

李全教回應︰根本是政治追殺

李全教昨天回應說，全案沒有任何金流、證據及令人信服的理由，仍判他有罪，這根本是政治追殺，要卡他的從政之路，不讓他從政。

李全教表示，在法院辯論時，全案完全沒有任何證據，甚至連查出任何金流也沒有，他是無罪的。現在專心在經營事業，已是一介平民，但目前這種政治氛圍，又能說什麼？希望能還給他一個平靜的生活，不要再政治追殺了。

這件曾震驚全國、引發時任台南市長賴清德不進議會二百卅四天的案件，是李全教與同案共犯羅進生、卓華民共同於二○一四年九月十一日（議員選舉前）對議員參選人谷暮．哈就行求賄選，李全教以「企業家贊助」、「搓退另一位參選人，讓谷暮選情形成同額競選」條件，要谷暮．哈就在議長選票支持李。

二○一四年十一月廿九日議員選舉後，李全教與谷暮．哈就都當選議員，李找熟悉谷暮．哈就摯友黃羚軒的前南縣議員吳春成，透過黃羚軒約出谷暮．哈就餐敘，席間，谷暮．哈就告訴吳春成，選舉時未接受李的條件，李轉而支持其對手的種種恩怨。

吳春成回應說，政治沒有永遠的朋友，也無永遠的敵人，不要把選舉時與李的過節放在心上，先給一半、選後再給另一半，錢不要傻傻放在家裡，李陣營已掌握四位民進黨籍議員，如有意願，會請李直接與谷暮．哈就聯絡。谷暮．哈就聞言以「我回去考慮」敷衍吳，事後未再與吳聯繫，李、吳止步在預備行求階段。

高分院更一審合議庭認定李全教有上述犯罪事實，依行求賄選罪，對李的刑度維持一審原判；卓華民改判刑一年八月、緩刑五年、褫奪公權二年，須向公庫支付卅萬元；吳春成改判刑六月、得易科罰金、褫奪公權二年。

網友批輕判︰怎還可上訴？

有網友認為李全教涉及賄選案過於輕判，且司法程序過於冗長，「沒羈押？」「那早就逃之夭夭啦」，且還可以上訴，有網友表示「桶子預訂中？」早該關起來了吧！