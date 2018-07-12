〈南部〉壽山石壁坍塌 議員促停止「挖寶」

2018-07-12

〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山南側山坡疑因先前連日大雨致使大面積石壁坍塌，意外讓隱密的「挖寶計畫」曝光；高市議員李喬如、簡煥宗質疑挖寶跟坍塌有關，考量周遭安全與生態文史，要求恢復原狀且不得續挖。

國產署證實工程 地主表態不同意延期

國有財產署證實壽山有挖寶工程，說明申請者是依程序申辦，工程期限自今年元月至四月底，保證金一百萬元，目前正申請延期；地主軍備局表態會要求申請者復原，原則上不再同意延期；高市水利局研判施工區域具危險性，依法廢止原核定申請水土保持方案。

高市議員簡煥宗、李喬如接獲民眾投訴，指稱日前壽山有石壁崩落，險砸毀下方民宅，經查發現是民間業者申請挖掘壽山國有地、申請動機是「挖寶」！疑因地下掏空，進而造成坍塌。

石壁崩落處位於壽山南側山坡、近千光寺旁步道，下方住戶形容，崩落石壁約卅公尺寬、四十公尺高，厚度起碼十到十五公尺，七月六日下午兩點前後崩落，原本在上面的步道瞬間斷裂，幸無人經過。

傳聞在挖「日軍遺留的黃金」

住戶表示，包商很低調，對外都說在做排水工程，直到石壁坍落後，大家才注意到崩落處旁有大洞，小型怪手可進出，聽說是在找尋傳聞中「日軍遺留的黃金」。

簡煥宗、李喬如透露，開挖業者很聰明，申請開挖處剛好避開壽山國家自然公園範圍，不受相關法令約束；兩議員同聲要求立即復原且不得續挖，以免危害居民安全，並確保生態文史環境。

國產署官員說明，該案是依照國有埋沉財產申請掘發打撈辦法申請，相關資料完備且獲地主同意、也有水土保持方案等，所以核准開挖，四月底後沒收穫，申請者正申請延期。

地主軍備局認為該案可能對地方造成衝擊，表態將要求業者恢復原狀，後續也不會同意續挖。

與會人士爆料，此案前後申請約三年，近期因中部某立委「關切」，軍備局才同意該案；高市議員李喬如則認為壽山根本沒寶藏，即使有也早被挖走了，一切都是傳聞。而如果申請者挖到金銀財寶等有財物，依法可分得四成比例、六成歸公，若挖到文史遺跡則需交予公家保管。