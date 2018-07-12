〈南部〉台東好事花生郵筒 傳遞正能量

2018-07-12

〔記者王秀亭／台東報導〕「傳遞好事、讓愛生根。」台灣公益社會實踐協會辦公室前有個「好事花生郵筒」，並附贈明信片，只要民眾寫下好事，就免費幫忙寄給想分享的人，協會執行秘書蔡秀春說，只要用心感受，好事就在日常生活中發生，協會希望可以協助傳遞更多正能量。

台灣公益社會實踐協會長期投入東海岸偏鄉幼童早期療育服務，為使「慢飛天使園」有足夠經費永續經營，將設在台東市四維路三段的辦公室，改造為買賣好事的「好事日常」小店，義賣各界捐贈的二手玩具、繪本等物資，也提供手作者產品的展售平台，所得皆用於偏鄉早療之用。

蔡秀春表示，近年社會負面事件頻傳，不少人心中累積負能量與擔憂，在王聖凱老師的「感恩明信片」發想下，「好事日常」順勢發起「好事明信片」活動，由台東大學服務學習學生動手做出「花生郵筒」家族，並門口開闢專區，讓路過民眾撰寫明信片後投入，協會會幫忙支付郵資寄出，讓好事可以傳遞分享。

「好事花生郵筒」設置後，獲得好迴響，正值暑假期間，路過遊客不僅拍照留念，還會寫下好事寄給朋友，更有市區店家主動設置，讓更多民眾可以分享好事，協會設在成功鎮的「成功游藝‧意遊」學童也利用好事明信片，逢年過節時寫信給遠在外縣市工作賺錢的父母。

蔡秀春說，希望好事可以廣為周知，協會盼能募集更多合作店家，在店內角擺放好事花生郵筒，讓民眾隨時隨地都可寫下並分享好事。