〈南部〉池上撿除金寶螺 2.5公斤換50元消費券

2018-07-12

15日起展開 首波發放5000張

〔記者王秀亭／池上報導〕外來種金寶螺（又稱福壽螺）危害稻田、愛吃秧苗，讓稻農防不勝防，池上鄉下周起進入二期稻作插秧期，為減少金寶螺的危害，池上鄉公所十五日起展開「全民巡螺、集寶總動員」撿除金寶螺大作戰，只要在鄉內收集金寶螺，累積達二﹒五公斤，即可兌換五十元消費券，等於一公斤二十元高價收購，消費券首波發放五千張。

池上鄉長張堯城表示，金寶螺問題困擾稻農多年，平時躲在土壤裡，每稻插秧季節，就會現身，專吃秧苗嫩葉，慣行農法使用防治藥劑，金寶螺便跑進排水溝、躲進土裡，加上繁殖力旺盛，對稻田造成危害，連帶影響泥鰍、蝸牛、田螺等生物在田間的生存空間。

繼大坡池釣除害魚方法奏效，池上鄉公所再辦撿除金寶螺大作戰，十五日起至八月三十一日開放民眾在池上鄉境的水田、公共排水溝及大坡池等地撿除金寶螺，累積二﹒五公斤，送至池上鄉公所農藥殘留檢驗站，可兌換在鄉內使用的五十元消費券，首波限量五千張。

張堯城說，若反應良好，不排除追加預算，鼓勵更多民眾減少鄉內的金寶螺，另一方面幫助農民減少使用防治金寶螺的藥物，有助友善耕作環境的推動。

專吃秧苗 害農民須重新插秧

「相信是好的開始。」池上青農魏瑞廷表示，金寶螺勤吃秧苗，讓插秧農忙期的農民還要撥空補秧，有機耕作的稻田雖然利用曬田、苦茶粕等方式防治，農田翻土插秧後，金寶螺還是從土裡翻出危害秧苗，尤其夏季繁殖力最為旺盛，使得稻田裡已不見田螺，全都被金寶螺佔據，鄉公所的撿除大作戰不啻是方法之一，又能讓民眾認識田間環境，盼可持續下去。