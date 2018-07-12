〈南部〉新化歷史街區公告 南市第3處

2018-07-12

43.8公頃 開放空間納入獎勵

〔記者劉婉君／台南報導〕繼鹽水及府城歷史街區之後，市府昨天再公告新化區歷史街區，成為南市第三處歷史街區，面積四十三．八公頃。且配合當地有多處宗族生活聚落保存完整，首度量身訂定「新化限定」的開放空間獎勵措施及老舊管線更新補助。

6巷、4聚落、3特色軸線

新化區為早期因地緣向內陸延伸的第一線城鎮，仍保有漢人墾殖的歷史紋理，新化老街也保存一九二○年市區改正時的都市風貌。新化歷史街區有六處歷史街區巷、四處宗族聚落生活單元及三處特色軸線，避免筆直的都市計畫道路開發影響到地區發展的歷史文化紋理，未來將分為歷史街區周邊、歷史街區範圍與歷史街區優先振興地區三個層級，做為後續振興資源挹注的目標。

文化局表示，三處特色軸線中，新化老街所處的中正路屬日治時期的西洋歷史式樣，和平街與仁愛街則為現代風格；而六處歷史街區巷中，中正路二二四巷仍留存清代及日治時期的閩式風格，新化觀音亭南北巷弄則是閩式及現代風格分群明顯，同時存在兩個時代的建築風格。

文化局指出，根據調查，新化區有十四個大姓，六處巷弄內有四處宗族聚落分布，例如蘇姓宗族的閩式建築格局完整，包括有附屬的「埕」等開放空間。

過去市府依照「台南市歷史街區振興自治條例」公告的歷史街區，只補助建築物本體，而新化區則因為仍保有這些宗族聚落開放的生活空間，除了具有歷史與文化意義的街道以及具保存再生價值的建築群之外，也有針對可提升街區風貌的公共開放空間的獎勵措施，及因應三月新化老街發生老屋火警後，協助屋主更新老舊管線的補助，希望有助引導民眾走入巷弄拜訪保存完整的宗族聚落歷史風貌。