〈南部〉苓雅街頭藝術節週六登場 彩繪牆面迎賓

2018-07-12

預計本月底前完成60面牆

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕「2018高雄苓雅國際街頭藝術節」將於本週末登場，由十七個國家、三十一名藝術家彩繪大型建物牆面迎賓，預計本月底前完成六十面牆，打造全國首座大型壁畫區，今年重頭戲擴大全國街舞競賽，百人壁畫前跳街舞，展現多元化表演藝術風格。

民政局連續三年舉辦苓雅國際街頭藝術節活動，今年因選舉提前至本週末登場，以不鏽鋼材質設計，打造「羚揚南瓜車」大型裝置藝術，長、高度各兩百公分、寬度五十公分，可望吸引民眾目光，成為熱門打卡焦點。

區長陳進德表示，今年邀請十七國、總計三十一名藝術家，彩繪五十四面大型建物牆面及各式互動裝置藝術迎賓，卻因連日降雨影響創作，預計七月底前完成六十幅彩繪創作，明年將戰一百幅藝術壁畫。

今年重頭戲延續去年Battle熱血精神，舉辦二對二Free Style全國街舞競賽、團體表演，北中南舞蹈精英將齊聚競技，並邀請台灣資深評審現場解說，還有在地新生代Hip Hop新勢力Tricky Species、南部最猛最辣Waacker組成的女子犭孟女子辛束等，帶來最精彩的showcase，提升高雄街舞文化的發展與交流。

值得一提的是，現場規劃復古特色餐車、胖卡餐車藝術美食市集，由La Rue．文創三輪車邀集四十個街頭文化的餐車品牌，其中有三十多台特色三輪車、美式行動餐車、定點特色小販等，堪稱是全台質感行動餐車最大的聚會。

澎湖海島嘉年華 8月登場

澎湖海上國際花火節續集即將登場，化身為海島嘉年華會配合世界最美麗海灣組織年會，八月至十一月份施放十二場次花火，澎湖國家風景區管理處也配合規劃澎湖國際海灣燈光節，被外界視為花火節退場試驗活動。