〈南部〉恆春半島推慢活旅行 開發中老年客層

2018-07-12

〔記者李立法／屏東報導〕墾丁觀光業陷入低迷，光靠中央補貼旅宿業成效有限，屏東審計室認為已到整合恆春半島四鄉鎮觀光資源的時機，行文促請屏東縣政府多開發年輕族群以外的觀光客層，化危機為轉機。

墾丁高物價 審計室促縣府輔導業者自律

審計室指出，墾丁地區的高物價備受消費者批評，為低迷的觀光業雪上加霜，光靠消保官的抽查難以重拾遊客信任，屏縣府應輔導當地業者建立完善的自律機制，讓消費者感受到墾丁餐飲及住宿價格確實回歸合理，人潮自然湧現。

建議整合恆春等4鄉鎮觀光資源

此外，除了拉抬墾丁，恆春周邊的牡丹、滿州及車城等鄉也渴望觀光客回流，審計室認為目前是整合恆春半島四鄉鎮觀光資源的有利時機，建議由縣府主導串連四鄉鎮觀光路線，結合當地人文、生態及歷史景點，如牡丹古戰場、車城海生館、滿州賞鳥及恆春古城等，推出利益均霑的觀光套裝行程，而非只集中恆春鎮，採用類似旅遊套票的形式，吸引崇尚慢活旅行的觀光客層消費，尤其是開發年輕人以外的中老年族群。

縣府觀光傳播處長黃建嘉表示，觀光套票會有營收分配的問題，各鄉鎮有各自獨立的財主單位，費率計算基礎及利益分配的比例能否讓參與鄉鎮接受，難度頗高；觀光路線的整合則較為容易，包括景點資源的開發及分享，縣府都在進行，對於審計單位及外界良好且具體的建言，縣府一定會採納施行。