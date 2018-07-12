〈台北都會〉颱風假 姚文智：不應陷誰神不神討論

2018-07-12

丁守中：民眾福祉及安全應一併考量

〔記者周彥妤、鍾泓良／台北報導〕雙北生活共同圈，但昨颱風假各彈各的調，引起民怨；昨北市照常上班上課，天氣也算平靜，網友讚市長柯文哲「柯神」。民進黨市長參選人姚文智昨說，不應陷入「誰神或不神」的討論，颱風假決策基礎固然在「氣象專業」，但仍牽連「政治協調」，最終下的決定也是「政治判斷」，理應避免不一致，以免擾民。國民黨市長參選人丁守中也說，除尊重氣象專業外，民眾福祉及安全也應一併考量。

姚文智昨下午出席「新文化研習營」，以「國家首都的蛻變與重生」為題向大學生演講，會前受訪談到雙北颱風假不一致，姚表示，天佑台灣，颱風未造成災情，大家應謝天謝地，但若外界仍執意陷於「颱風假放得精準與否」、亦即「誰神或不神」的討論，形同忽視颱風假的社會意義。

姚文智指出，雙北是共同生活圈，決策互相牽連，若放假不一致，就會造成市民各種不便，例如家長接送小孩問題，這些都超出氣象局專業範圍。他說，台灣是多災環境社會，每次颱風到來，都是社會思考如何防災、好好扎根防災教育的時機，因此「縣市合作是否能貫徹」、「防災教育準備」與「是否帶給人民便利跟幸福」，也是決策颱風假應納考量之處。

有記者問，若未來擔任台北市長，民進黨新北市長參選人蘇貞昌擔任新北市長，也遇到一樣狀況，會怎麼處理？姚文智說，兩市生活緊密連結，步調當然要一致，攸關人民權利的事情，統統要密切合作，相信和蘇院長一定可以百分百合作。

演講期間，姚文智也以簡報出示柯文哲十日宣布下午四點放颱風假，造成交通大亂的新聞報導，姚說，本來是柯的好意，卻造成意外效果；他也再重申，雙北是共同生活圈，放不放颱風假，就算攸關氣象專業，但決策仍屬政治判斷，因此就要避免兩市不一致。

國民黨台北市長參選人丁守中昨受訪則表示，放不放颱風假，要依據兩個原則，一是尊重中央氣象局的判定，另一是考量人民福祉及安全。他表示，他與新北市長參選人侯友宜聯繫過，將來兩人當市長，絕對會共同行動。對於北北基十日宣布下午四時放假，導致交通大打結，丁說，賭誰是英雄、誰是神，這樣不好，還是應以民眾安全為重。至於未來若風雨有差異，是否會採取「局部放假」？丁說，北市幅員較小，新北市較廣大，有些鄉鎮可分開放假。