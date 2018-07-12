〈台北都會〉標誌指示逆向？ 民：硬著頭皮開

2018-07-12

台北市府：雙向通行 箭頭是提醒右轉

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北捷運圓山站鄰近花博公園、孔廟等知名景點，加上整合國道客運成轉運站，附近停車一位難求。有民眾向本報投訴，他依停車場標誌指示轉彎後竟然逆向，偏偏巷弄狹小、後有來車，且不逆向也到不了停車場，只能硬著頭皮繼續往前，該民眾痛批市府「精神錯亂」，拿人民性命開玩笑。北市交通局對此則稱，該巷弄為雙向通行，路面箭頭主要是提醒駕駛出巷後的方向，會再討論其他標示方式。

民眾楊先生日前開車到花博公園洽公，循停車場標誌指引，從承德路三段右轉進二八三巷，沒想到一轉過去就看到地上畫著大大的逆向箭頭。楊先生不滿質疑，指引牌要駕駛右轉，結果竟是逆向的單行道，民眾遵守指示卻變成違規，政府根本精神錯亂，萬一發生車禍，政府要負起責任。

在二八三巷內開店近十年的江先生猜測，可能因巷口劃設機車停車格，所以劃不下雙向箭頭，確實看過不少駕駛開進來會愣一下，雖然沒有發生過擦撞，但去年巷子內的停車場開始營運後，交通常因此打結。

北市交通管制工程處設施科長吳佳紋說明，該巷弄為雙向通行，一般小巷子在入口端不會劃設指向線，由於和承德路相連，為提醒駕駛到了承德路只能右轉，才會劃設箭頭，會再討論其他標示方式，避免引起民眾誤解。