〈台北都會〉打破颱風假默契 北市議員齊轟不便民

2018-07-12

市府：有聯繫 新北提前宣布

〔記者郭安家／台北報導〕北北基颱風假不同調，國民黨、民進黨台北市議員昨齊轟造成雙北民眾、企業不便；國民黨議員指責台北市長柯文哲缺乏溝通精神，只想堅持自己，毀壞北北基共同決定颱風假默契。對此，北市府發言人劉奕霆則說，從氣象資料研判不能放假，北市府有跟新北市府聯繫一同宣布，但可能新北有其他考量，提前宣布放假。

但不少網友反映，自己的公司位於台北市，因員工多來自新北市，公司乾脆宣布放假；此外，還有一些位於北市的餐廳，食材供應的生產線卻來自新北市工廠，因台北沒放假，導致新北市工廠也需上班。甚至有些北市的銀行，由於職員多住在新北市昨天不用上班，銀行職員不足難以運作。

藍：共同生活圈應一起放假

北市議員汪志冰表示，北北基六年已有共識，一同決定放颱風假，但柯文哲看起來恣意妄為、缺乏溝通精神，打破過去北北基默契，只想堅持自己，雖然柯神準猜測天氣晴朗，但往後也可以這麼準嗎？她認為，尊重氣象專業固然重要，但北北基是共同生活圈，應一起放颱風假。

北市議員王鴻薇批評，氣象局標準是死的，決定是否放假的標準不一定要完全依照氣象局，北北基可再商量，但不能不同調，否則會天下大亂；她質疑，柯文哲才是先打破SOP的人，擅自決定提前於前晚八點宣布，才逼得新北不得不提早於九點公布是否放颱風假。

北市府幕僚解釋，王鴻薇所說「提前於八點宣布」，是指前一刻、七點時，北市府即研判很明顯不能放假。市府發言人劉奕霆說明，前天下午台北跟基隆的雨量預測低於放假標準，為了更準確地蒐集資料，等到氣象局最後一報也就是晚間九點之後的資料出來，才做最後決定；北市府有跟新北市聯繫盼晚間十點宣布，但新北可能有其他考量，提前宣布。

綠：雙北應協調 不應個人作秀

北市議員江志銘表示，北北基不同調對市民、企業產生很大困擾，他質疑，是新北市前天晚上九點率先打破默契自行宣布放假，決策太倉促、也有太多政治算計，北北基同步決定是否放假，不應是個人作秀。

北市議員阮昭雄說，雙北不同調造成民眾不便，雙方達成協調是很重要的課題，北市府決定不放假，也不全然是柯文哲一人決定，相信這不是為了要討好特定族群的選舉政策，但雙北應該要有所協調。