〈台北都會〉「週三八里日」參與式預算 學童作主

2018-07-12

票選時間明天截止

〔記者葉冠妤／新北報導〕十三行博物館「週三八里日─兒童翻轉學習」的參與式預算票選，共有八里農產手作飲食、柚子竹筍創意小物ＤＩＹ等八件創意提案，提案票選時間至明天（十三日）截止，凡設籍八里的民眾都可到八里區公所或十三行博物館投票，特別的是，這次開放小學一年級以上的學童都可投票，讓小朋友選出自己喜愛的活動。

十三行博物館推出

十三行博物館去年開始推出「週三八里日」活動，結合在地特色和社區營造，邀請八里民眾在週三到館，享用柚子茶與紅利集點等限定ＶＩＰ服務，鼓勵八里居民互相分享、關心社區事務，今年則首次辦理八里區的參與式預算，鼓勵民眾自主提案，規劃屬於孩子們的教育活動，每週三下午讓國小學童共聚十三行，體驗校外課程。

十三行博物館指出，八里在地居民及學校教師熱烈響應提案，包括八里農產品手作飲食體驗、醃漬農作物、柚子竹筍創意小物ＤＩＹ、社區環境生態導覽、十三行人生活體驗等活動，內容多元豐富。

投票可獲精美小禮

「週三八里日─兒童翻轉學習」參與式投票至明天（十三日）下午五點截止，只要設籍在八里、小學一年級以上居民，都可憑身分證、戶籍影本、居住證明等證件，到八里區公所或十三行博物館服務台投票，還可獲得精美小禮，票選結果將於十八日在博物館網站公布。