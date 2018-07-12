〈台北都會〉基隆水環境改善 前瞻補助5.56億

2018-07-12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市多條河川長期飄臭味，市府在前瞻基礎建設計畫水環境改善項目中，將針對南榮河、旭川河及田寮河進行水域整治，所需總經費十九．一億元，目前經濟部已核定五．五六億元。

基隆市南榮河、西定河匯集旭川河後，與田寮河都流入基隆港，西定河長期遭人亂丟垃圾、排入家庭廢水；貫穿市區的田寮河，也因為水質髒經常飄惡臭；旭川河加蓋了三棟大樓，附近市場和漁市的垃圾、生活污水都排入河中，環保局還曾以無人載具，觀測到旭川河共有六十支管子及十二根大涵管，住戶直接排放污染物。

旭川河兩岸 建污水下水道

環保局水質及土壤防治科長林嵐表示，今年開始動工的基隆市污水下水道建設第三期計畫，會將田寮河左岸、旭川河兩岸都列入污水下水道的納管範圍，並建置晴天截流、區域排水系統，收集截流廢水，旭川河上游也會設置攔污設備、攔除河漂垃圾，改善沉砂池，減少污染源。

南榮河污水截流 景觀營造

南榮河目前規劃自龍門市場起至南榮路五十八號旁，透過沿線污水截流並設置水質處理設施，配合河岸及周圍閒置空間進行景觀營造，改善現有河道水質。

旭川河、南榮河水環境改善計畫，已進入細部設計作業，預計今年底發包，二○二○年底前完工。市長林右昌表示，水不好，環境就不會好，水質改善是迫切工作，市府會和中央部會合作，加快腳步。

田寮河淨化 打造親水空間

而貫穿基隆市區的田寮河，右岸信一路側的污水下水道系統已經完成接管，左岸仁一路側今年開始規劃設計，市府還將引進日本技術，從月眉溪引入乾淨的水，淨化田寮河上游水質，並營造親水空間，預計今年底開始進行工程改善，成為市中心第一處親水空間，使田寮河廊帶周邊的生活環境能像台中的柳川、綠川一樣，成為城市新亮點。