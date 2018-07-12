〈台北都會〉颱風下午四點下班塞爆 台北市府竟稱能做的都做了

2018-07-12

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市前天因應颱風瑪莉亞，提前於下午四時下班，導致下班人潮一口氣湧出，塞車狀況直到晚間七時許才紓解。面對交通塞車難題，交通局交通治理科長張生萬表示，其實「能做的都做了」，未來可能以呼籲彈性上下班方式，盡量將下班人潮分流，否則塞在同一時段就是沒辦法。

台北市前天下午四時下班，造成市區各幹道、內湖科技園區、南港軟體園區等產業區交通大塞，建國高架橋、基隆等聯外道路尤其嚴重，下午四時就湧現的下班人潮，捷運直到下午五時半過後、道路在晚間七時半後，人、車潮才紓解。

交通局主秘許文彬指出，平常下班尖峰時段分散在下午五時至晚間七時半，且民眾下班後可能有活動，不一定直接回家，但前天的下班人潮只集中在下午四時，原本用兩、三小時消化的車流，集中一瞬間出現，導致原本就有限的台北市道路空間更負荷不了。

彈性上下班分流才有辦法解決

張生萬指出，前天警察已經提前於下午三時半到勤，公車、捷運與內科南港接駁車也是同時間就加派班次，號誌也調整綠燈秒數因應，整個動起來還是沒辦法，原本台北市的交通就只在尖峰時段會有問題，而前天的特例如同過年期間的返鄉潮，車潮出現太過集中，只能分流在不同時段才有辦法解決。

張生萬表示，未來因應這種情況，市府可呼籲公務人員彈性上下班，或協調民間企業有彈性下班時段，避免大家都在同一個時間、路段擠在一起。許文彬也說，若能讓民間瞭解，其實下班時間是可以調整的，透過民間公司去指示比較好處理，但實施方式還要再研議。