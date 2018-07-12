〈台北都會〉放假不同調 北市幼托缺老師被迫停課

2018-07-12

〔記者蔡亞樺、周彥妤、郭安家／台北報導〕雙北放颱風假不同調，台北市正常上班上課，一河之隔的新北市卻停班停課，讓北市近九百間的幼兒園與托嬰中心陷入混亂，由於幼托機構不少教職員都住在新北市，幼托面臨「有小孩缺老師」問題，被迫停課停托，不僅園方應變措手不及，老師、家長更是怨聲載道，怒罵根本是擾民，也接獲許多陳情的台北市議員，直接要求柯市府出來面對。

市府：可協調教師或保母支應

對此，北市教育局與社會局皆未提出積極因應作為，教育局長曾燦金說，一旦人力有困難，希望校長、園長協調教師出勤；社會局則表示，倘若托嬰單位真的找不到老師，可洽詢居家托育服務中心，緊急調派具專業丙級保母技術資格的專業人力支應。

目前北市有一四九所公幼、二十三所非營利幼兒園，以及五一三所私幼，公辦民營托嬰中心五十五家，私托一百四十多家，配合政策，許多教職員被要求出勤，士林區某所私幼的娃娃車司機，雖家住在新北市三重區，昨仍準時到班接送幼童。

家長、老師：雙北做法應該一致

該私幼的陳姓園長透露，一名住桃園的家長在北市天母地區上班，雖然桃園放假，家長還是把孩子送來上課，覺得十分不方便，也有其他家長反映雙北做法應該一致。還有園長透露，部分家長住新北市，打電話幫孩子請假，說不來上課，園方也能體諒。

在連鎖私幼任職的張老師說，若不來上班誰照顧孩子，畢竟「一個蘿蔔一個坑」，師生比都分配好，所以還是來上班。她不滿說，雙北市聯繫緊密，不懂為什麼兩邊政府決定不一樣，這樣很困擾。

教育局科長吳文誌也指出，市內的星雲非營利幼兒園有五十五名幼童，但僅一名老師與園長住北市，其餘都住新北市，因人力調度不及，師生比出現「二比五十五」，不符師生比法規，因此昨停課一天，費用按比例退給家長。

議員：教育局和社會局應處理

北市議員王鴻薇批評，很多幼兒園的老師和煮飯阿姨住新北市，但北市家長仍會把孩子送來，園方不知所措，還有托嬰中心僅兩位保母，卻要顧二十多名兩歲以下幼兒，要求教育局和社會局出面處理。

北市健康托嬰中心主任周芝嫻指出，中心有十四位工作人員，十位住在台北市、四位住新北市，經詢問達到法定師生比，讓住在新北市的托育員休假，托育狀況正常。

社會局科長鐘雅惠表示，昨公托都順利開張，部分私托有較多老師住新北市，加上送托孩子多，造成師生比不足法定標準就須自行協調，有的情商老師到班，再依法給付加班費用或提供補休假，也有部分私托無法達到法定師生比，就向家長協調停托一日。