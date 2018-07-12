〈台北都會〉一夜風狂 新北、基隆2萬多戶停電

2018-07-12

幸無嚴重災情或傷亡

〔記者翁聿煌、賴筱桐、林欣漢／綜合報導〕瑪莉亞颱風的暴風圈掠過北台灣，雖然在新北市、基隆市部分地區有間歇性的強風豪雨，但幸無嚴重災情或人員傷亡，新北市、基隆市共有兩萬多戶停電，昨天都已陸續恢復供電，新北市有十三處河濱部落約一千四百多人進行預防性撤離，昨午後都已返家。

防災重點地區 烏來虛驚

瑪莉亞颱風來襲，位處山區的新北市烏來區成了防災重點地區，因為烏來在三年前受到蘇迪勒颱風重創，對外交通中斷而成了「孤島」；烏來區公所民政課長沈惠康表示，歷經一夜的強風豪雨，所幸未釀災害，新店往來烏來的台九甲線，與烏來通往福山部落的信福路都保持暢通，老街商家昨天中午也陸續恢復營業。

沈惠康說，從十日傍晚起，風雨逐漸增大，到昨天上午雨勢才逐漸減緩，南勢溪水位沒有超過警戒線，各部落也回報無重大災情，也沒有落石崩坍等；昨天凌晨有瀑布區、信賢和福山部落跳電，在中午前完成修復，颱風來襲前在覽勝橋頭堆置砂包防堵洪水灌入烏來老街，並預防性撤離危險地區民眾。

新北172件災情通報 已排除

新北市災害應變中心統計，新北市共接獲一七二件災情通報，大多是路樹倒塌、積水、招牌掉落、圍籬及鐵皮倒塌、交通號誌損壞及道路小規模坍方等，各項災情都已在昨天排除；新北市兩萬多戶停電主要分布在鶯歌、三重、三峽、樹林及東北角等地區，台電昨天搶修後已陸續復電。

瑞芳區一名六十五歲長者因雙眼失明，前晚爬上屋頂時不慎摔落地面，頭部受到重創，送醫後不治，災害應變中心表示，這無法歸咎是颱風造成的意外，未納入颱風傷亡統計。

員山子分洪40萬立方公尺

員山子分洪道昨天上午六點啟動今年第二次分洪，在九點半結束分洪，分洪量達四十萬立方公尺，水利署第十河川局表示，北部山區雨勢較大，造成基隆河上游水位上漲，員山子在昨天凌晨一點半到達警戒水位六十二．五公尺，昨天上午六點的水位已達六十三公尺，洪水經由分洪堰進入隧道，將基隆河約三成的水流分流至東海，降低下游的瑞芳、七堵以及汐止等地區河川水位，避免水患。

基隆市災害應變中心統計，基隆市路樹倒塌、廣告招牌掉落等零星災情約有十件。