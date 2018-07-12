〈北部〉《宜代理縣長、參選人看颱風假》無風無雨 陳金德︰天佑台灣

2018-07-12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣昨放「颱風假」，但卻沒什麼風雨，停班、課決策遭質疑；代理縣長陳金德說，停班課不是猜對或猜錯的問題，否則就是「見樹不見林」，無風無雨是「天佑台灣」。年底就要選舉，要參選下屆縣長的各陣營參選人，也都認同與體諒陳金德決定。

宜蘭縣昨天只有零星風雨，甚至幾度陽光露臉，陳金德放「颱風假」，在網路引起不少質疑，有人還稱是為了拼「選舉」。陳金德回應，根據氣象局預報，宜蘭昨天上午風力仍達七級，符合中央停班、課標準，且停班課主要目的是避免、防治與減少災害，「颱風假」除了根據數據，將災損降到最低更是主要考量，與停對或停錯無絕對關係。

「只依照氣象資料判斷，是見樹不見林。」陳金德指出，颱風是天然災害，帶來的風雨大小，會隨著外在環境改變，氣象局提供的也只是預測資料，隨時會有變化，會有出入是必然的，不能當作判斷停班、課唯一標準，這次無風無雨是「天佑台灣」。

陳歐珀︰專業且謹慎

民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀說，颱風天停班、課要回歸專業，歷任縣長做決策都必須很謹慎，陳金德做出專業且謹慎決定，他如果當選縣長，也會相信專業做出最謹慎的決策。

林姿妙︰大家應體諒

國民黨縣長參選人林姿妙認為，氣象預報與實際情況常有落差，首長放不放颱風假，與實際天氣狀況不同在所難免，大家應體諒，停班課與否，民眾安全是最重要考量。

林信華︰符民眾期待

無黨籍縣長參選人林信華說，停班課除了回歸專業，還需考量宜蘭幅員遼闊、多變地理環境，這次颱風雖未成災，但氣象預報，宜蘭在暴風圈內，停班課符合專業與民眾期待。