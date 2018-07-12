〈北部〉苑裡又挖路 鎮民怨挖不停

2018-07-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮民近來發現苑裡鎮台一線外環道介壽路靠近地下道路段，正頻繁施工、挖掘路面，似乎在鋪設管線，引來民眾砲轟，之前外環道靠近速食店方向才施工不久，結果公部門又挖馬路，根本就是挖不停。

苑裡鎮公所建設課則說，之前是施作外環道人行道工程，主因是人行道老舊破損，擔心影響路人安全才會改善，並非挖掘管線，至於台一線外環道屬於公路總局苗栗工務段管轄，管線申挖必須向苗栗工務段申請。

苗栗工務段則指出，近來核准的管線申挖僅有六月底至七月二十日的台電防災韌性計畫，主要將電纜線下地，工務段會加強監督，待施工完畢後，會要求台電將路面復原。

鎮民抱怨指出，從去年底鎮公所大肆在苑裡鎮市區鋪設道路，結果有些公告路面到現在還沒鋪，令人不解，質疑是否到了選舉年才要開始施工？而且市區道路不時有電信、自來水、台電申挖等工程，如何讓用路人放心，達到公部門聲稱的「路平」成效。

公所解釋，民眾可能將之前人行道施工與路面申挖混淆，可能因為施工項目類似導致誤會；鎮公所鋪設完路面後只在四月份核准兩件自來水申挖工程，並非如民眾所言「到處挖」。

公所指出，之前公告要鋪設的路面有些是因為縣府通知鎮公所有雨水下水道施工，或是台電有申請要申挖高壓線路，所以推遲時程，鎮公所會盡快聯繫，希望相關單位給鎮公所確定時間，以便釋疑。