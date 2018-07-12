〈北部〉３Ｄ彩繪、增人行道 南庄老街整容

2018-07-12

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉自二○一六年獲國際慢城認證後，南庄鄉公所便積極推動地方特色，今年再獲行政院客家委員會補助，針對南庄老街永昌宮周遭環境進行改善，除了在桂花巷入口處增加立體彩繪牆面，並增設人行步道，同時也於永昌宮前廣場繪製三D龍騰圖畫，預計八月底全面完工，盼為南庄老街帶來新風貌。

南庄鄉近年來積極打造觀光亮點，去年透過苗縣府爭取前瞻計畫經費，將原本蕭條的十三間老街引入青年進駐創業，成為新興的文創商店街，並將南江村老街規劃為「人文左岸」，以咖啡產業打造休閒廊道，逐漸成為南庄觀光新景點。

而位於南庄老街內的永昌宮，為當地信仰中心，周遭的桂花巷、南庄郵便局等景區遊客更是絡繹不絕。為凸顯在地特色，並提升觀光安全品質，南庄鄉公所提出「南庄老街永昌宮周邊環境改善工程」計畫，獲客委會補助五百七十六萬元，三月起陸續動工。

南庄鄉長賴盛為表示，現階段於南庄桂花巷老街文化路入口處，增加以南庄老街及慢城意象為主軸的立體彩繪牆面，另也請藝術家於永昌宮廟前廣場彩繪三D立體的龍騰圖畫，讓遊客一走進老街就被吸引目光，未來擬於永昌宮前階梯彩繪具地方特色圖畫，打造遊客拍照打卡新亮點。

此外，為提升觀光品質，文化路兩旁另增設人行專用道，永昌宮周邊地磚也重新刨鋪平整、後方年久失修的圍欄也一併更新，從原七十公分高度增至一百廿公分，使遊客漫步於老街時更加安全愜意。