〈北部〉平反美食沙漠 竹縣徵選國民美食

2018-07-12

預計8月底前選出20店家

記者蔡孟尚／專題報導

新竹縣政府為破除長期以來網路上對新竹縣是「美食沙漠」的評價，最近公開徵選台三線上的國民美食，希望找出套餐售價在二百元以內的特色美食給饕客們參考，不少隱藏版美食將陸續曝光，預計八月底前評選出二十家「台三線國民美食」店家。

徵求台三線沿線在地美食

新竹縣長邱鏡淳說，在地小吃在觀光發展中扮演極重要角色，他自己就多次被來新竹縣玩的外地朋友問：「你們新竹縣有什麼好吃的？」而且為響應中央推動「浪漫台三線」的政策，縣府以經過關西鎮、橫山鄉、竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉的省道台三線為主軸，徵求沿線餐飲業者推出有在地風味的美食。

限定每份二百元以內套餐

縣府國際產業發展處表示，因應許多和「浪漫台三線」主題相關的輕旅行是以個人、情侶、夫妻、小家庭的規模出遊，這次徵求的台三線國民美食，限定以每份二百元以內的套餐提出，讓不想吃合菜大餐的旅客有個性化的選擇空間，也能吸引想省錢的小資族放心消費。

「其實新竹縣的美食很多，包括粄條、菜包、梅干肉、客家小炒等，外地遊客都很喜歡。」不少參加這次徵選的餐飲業者，對自家推出的美食都很有信心，他們也覺得網路上「新竹是美食沙漠」的說法有失公允，因為品嘗後覺得好吃的回頭客很多。

縣府表示，預計八月底前評選出二十家「台三線國民美食」店家，並協助產品拍攝、圖文說明等行銷推廣活動，除了協助庶民美食精緻化外，也創造話題來行銷新竹縣優質飲食體驗，吸引更多遊客前來品嚐美食，帶動地方觀光發展。