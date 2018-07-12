〈北部〉螺絲鬆了! 龍鳳港石柱斷1個月無人理

2018-07-12

獲前瞻逾9千萬 整修龍鳳、外埔港

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港為縣內知名遊憩景點，但因年久失修，苗栗縣政府申請前瞻計畫九千七百萬元經費，擬定九月發包將龍鳳、外埔漁港一併改頭換面，不料，改善工程尚未執行，又傳出位於龍鳳漁港入口處的景觀石柱疑被車輛撞斷，橫倒在路邊近一個月卻無人聞問，不僅有礙觀瞻，附近居民也憂心影響安全，直批管理單位「螺絲鬆了！」

縣府：派員移除 評估是否重新修復

苗栗縣政府農業處漁業科長李瑞隆表示，該景觀石柱遭不明人士撞斷，經民眾通報後雖已派人將石柱扶正移至路旁，但疑又因禁不起強風倒下，將再派員將石柱移除，並磨平基座斷裂處，未來評估若有重建必要，將列入漁港改善工程一併修復。

龍鳳漁港為苗栗四大漁港之一，但卻因年久失修，不僅入夜後港邊照明設備「失明」，橋上樑柱也鏽蝕嚴重，港邊公共廁所還多處故障，年初苗縣府雖已針對有立即危險處進行暫時性補強，並撥款修復公廁，但通盤徹底改善仍待前瞻計畫經費核撥後發包施作。

年久失修 公廁、照明等設施嚴重毀損

然而，上月龍鳳漁港入口處的景觀石柱，疑似因夜間車輛進出時不慎撞擊，將約六十公分高、直徑廿五公分粗的石柱從基座處撞斷，整根石柱橫倒路邊、基座的尖銳石塊暴露路邊，附近居民直批，近一個月來苗縣府卻未做任何因應改善，根本是「管理螺絲鬆了」，不僅讓外地遊客看笑話，且當地人車進出頻繁，恐釀成意外。

李瑞隆說，將立即派員將石柱移除，並刨平地基，避免影響安全。而龍鳳、外埔漁港改善計畫已於二月獲水利署、漁業署核定補助九千七百萬元，日前漁業署也到場進行細部審查，苗縣府擬趕在九月發包，最快於年底完成硬體改善，讓兩大漁港煥然一新。