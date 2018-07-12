〈北部〉《桃園》YouBike第三責任險 受理首宗摔車案

2018-07-12

2騎士指下坡 疑發生煞車遭鎖死

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區卅七歲王姓女子與三名陳姓表姊妹，八日租騎微笑單車（YouBike）行經八德區大伙房下坡路段時，騎在前頭、排行老二的陳姓表妹與王女因下坡而煞車減速，不料卻接連翻車被拋甩落地，兩人頭、手、腳均受擦傷或撕裂傷，經常租騎YouBike的兩人質疑是煞車鎖死，或因腳踏車沒落實保養，以至於故障失控造成摔傷。

這是交通局六月一日開辦公共自行車第三責任險後，首件嚴重摔車受傷事故。王女就醫後由家人陪同向市議員梁為超陳情，昨邀集市府交通局、微笑單車公司代表前住中壢區仁祥里長陳秀菁辦公處協調。

王女表示，八日傍晚表姊妹四人從仁祥公園租騎四輛YouBike往八德區大伙房，下坡路段時騎在前頭的二表妹單車突然失控，整個人如滾球般被往前拋甩落地，接著她的單車亦疑似發生煞車鎖死，自己也被拋甩落地，因左手著地造成左手骨折，頭、手、腳等多處擦傷，而騎在後的大、小表妹見兩人摔傷，在下坡處起點嚇得不敢再騎，下車牽著單車上前關心並報警處理。

梁為超表示，YouBik租賃站都設在公園、廣場等露天空地，車輛經長期風吹與日曬雨淋，加上使用人的騎乘習性不同，故障機率相當高，已要求交通局查明事故原因、釐清責任，也應徹底檢討改進，以免類似事件重演；此外，也要求微笑單車公司對傷者的慰問金及醫療費用能從寬從優補償。

交通局將事故車送第三方機構檢驗

對此，交通局說，會將事故車輛送往公正第三方機構檢驗，確認事故原因是否為車輛問題，對於造成民眾受傷，將透過保險機制理賠，也會請微笑單車公司研議後續賠償事宜。

交通局指出，公共自行車均由微笑單車公司依合約執行保養，維護人員會定期在租賃站對車輛煞車、胎壓、變速系統及燈光等項目檢查及調校，必要時會將車輛運回整修，以確保車輛安全。

借車發現異常 可將座椅反轉供辨識

交通局也建議市民租騎公共自行車時，應先檢查車輛胎壓、煞車及燈光是否正常，上路後如發現異常可於借車五分鐘內還車，系統會取消借車紀錄，並將座椅反轉方便維護人員辨識；若騎乘半途發現車輛異常或故障，也應立即停止騎乘。