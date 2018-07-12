〈北部〉瑞穗部落小旅行 「原汁原味」吸客

2018-07-12

名額僅160人 目前報名已過半

〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑞穗鄉公所舉辦「瑞穗原味23.5度部落小旅行」，八月份連續四個週六、週日，舉辦四梯次兩天一夜的部落小旅行，活動從參加豐年祭體驗、手搗麻糬、秀姑巒溪漂流、學習「阿美式捕魚」及野炊，品嚐瑞穗冠軍蜜香紅茶等，本週起受理報名，由於名額只有一百六十人，目前已報名過半，相當熱門！

瑞穗鄉長陳進光說，鄉公所今年提「樂活瑞穗23.5度觀光農特產業共識計畫」，申請原民會一○七年度「原住民族產業創新價值計畫─扶植產業聚落」計畫，獲選第一階段先補助一百多萬元，全國共有十九個鄉鎮及單位獲選，只要執行成果獲得績優前十名的肯定，即可獲得一○八年至一一一年為期三年的扶植產業聚落計畫，最高一年一千萬、三年三千萬補助。

瑞穗鄉公所從六月開始舉辦多次籌備會，希望端出瑞穗鄉的特色，包括迦納納、梧繞、馬立雲、屋拉力、溫泉、娜魯灣、奇美部落都很積極，並結合地方的舞鶴茶園、有機農場，規劃四梯次活動，以先期規劃費支付材料費、解說員、講師等等，「等於遊客只需付交通費跟住宿費」，兩天一夜的行程只要一千元。

行程包括八月四至五日「原味夏之旅」，八月十一、十二日「梧渴厚啡之旅」，八月十八、十九日「快樂農夫體驗」，最後是八月廿五、廿六日到奇美部落體驗「部落文化泛舟」及捕魚野炊、參加豐年祭等，報名洽：https://goo.gl/M5pPZ9。