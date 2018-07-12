〈北部〉苗62線易落石 改走錦卦路

2018-07-12

〔記者蔡政珉、彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕瑪莉亞颱風過境，位處苗栗縣山區的泰安鄉，鄉內苗六十二線、苗六十二之一線、中象道路、大安聯絡道等要道都出現落石阻斷道路，泰安鄉公所已緊急搶通，但苗六十二線易有落石掉落，請民眾改走錦卦道路；南庄鄉苗廿一線、一二四號縣道、一二四號縣道甲線也出現路樹倒榻及落石，危及行車安全，已陸續搶通。

山區道路大都搶通 警仍籲小心

泰安鄉公所指出，這次颱風帶來風雨不如之前嚴重，但是山區地質較脆弱，經過一夜大雨後，四條主要道路都出現落石，所幸未造成傷亡，且經過搶通後目前大多恢復通行，不過仍易有落石，請改走替代道路或小心行駛。

南庄鄉公所及警方、消防人員，昨清晨便至各要道了解路況，發現苗廿一線東河往鹿場路段有落石、一二四號縣道卅九公里處有路樹倒塌及落石，一二四號縣道甲線廿三公里處有路樹倒塌情形；其中通往獅山村的道路因樹木倒塌，纏繞電線阻絕道路，以致獅山村十三戶居民無法出入，公所已緊急通知中華電信，昨天下午搶通，警方仍呼籲民眾行經這些路段，務必小心。

苗縣農損 農業處：還有待觀察

瑪莉亞颱風過境，為苗栗縣泰安、南庄山區，帶來累計超過兩百毫米的雨量，也因雨勢主要集中於山區，苗栗縣政府農業處評估，對於縣內高接梨、水稻等農損影響小，但紅棗因剛入成熟期，得視後續天候而定，雖然風勢未造成落果，但紅棗轉熟時，最怕遇上下雨後接著陽光曝曬，就容易裂果，影響收成，所以還有待後續觀察。