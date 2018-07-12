〈北部〉《颱風假無風雨》百貨商場湧人潮 企業不滿轟首長

2018-07-12

有人在臉書po文 感謝休假德政

〔記者鄭名翔、蔡孟尚、洪美秀／綜合報導〕瑪莉亞颱風過境，苗栗縣與新竹縣、市昨天停班停課，但白天已無風雨，民眾爽賺一天颱風假，紛紛湧入百貨公司、商場、電影院，有人在臉書po文感謝休假德政，但苗栗縣有企業老闆不滿可預期昨天是好天氣，仍硬要放假，影響企業人力調度，痛批新北桃園竹竹苗「五縣市首長都該去撞牆！」

頭份、新竹電影院、美食街 大排長龍

頭份市尚順威秀電影院估計，昨天觀影人潮較平常日多近四成；新竹巨城也在開門營業後隨即爆滿，影城大排長龍，美食街、商場也都湧現人潮。

瑪莉亞颱風前晚直撲北台灣，原預期恐帶來驚人風雨，苗栗縣政府評估縣內多山區，並考量災後復原時間，宣布昨天停班停課。但昨天苗栗縣除早上零星陣雨外幾乎全日風和日麗；新竹縣、市政府昨天也放颱風假，上午即無風雨，民眾湧入各百貨商場，業者評估來客數較平常日多近四成，樂得賺進颱風財。

營造業者：討好民眾 苦了資方

但苗栗縣營造業李姓老闆卻大表不滿，認為依中央氣象局評估，昨天白天全島就會脫離颱風影響，但包括新北、桃園、苗栗、新竹縣市五縣市首長卻執意放假，討好民眾卻苦了資方，影響營造工地的人力調度，屆時又須另安排補班趕工，徒增企業困擾，甚至點名這些縣市首長「頭殼壞掉、該去撞牆。」