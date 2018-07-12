〈中部〉撿到316萬不心動 運將獲表揚

2018-07-12

〔記者許國楨／台中報導〕廖姓中古車商今年二月南下台中與客戶當面點交一輛保時捷，收到三百多萬元車款，當天為慶祝成交與友人小酌後搭乘運將吳堃朋的小黃北返，卻因酒醉將款項遺留車上；運將隔天在車上發現鉅款，急送警所通知廖男領回。台中市警局交通大隊特地公開表揚吳男的拾金不昧善舉，大隊長郭士傑說，吳先生月入約四萬元，見這筆鉅款卻毫不心動，實在是難能可貴。

吳男說，開計程車卅多年，撿到不少客人遺留財物，但從來沒看過這麼大一筆現金，看到時還是嚇一大跳，只是驚嚇歸驚嚇，壓根未興起佔為己有的念頭，「說不定是人家的救命錢，怎麼可以動歪念頭？」

六十三歲吳姓運將今年二月七日凌晨自台中市載送廖姓中古車商回新北市住處，廖男因喝了酒在車上睡覺，下車時竟將一只裝有鉅款的手提袋遺留車內；吳男回到台中後又載了三位客人，直到最後一名客人告知車上有不明手提袋，吳男打開一看，赫見一疊疊千元大鈔，連忙送到第三分局健康派出所，員警立即將該筆現金拿到銀行協助查驗鈔票真偽清點後，發現金額高達三百一十六萬六千元。

由於吳男也搞不清楚是哪位客人遺落財物，且手提袋上也沒有任何資料，增加追查難度，所幸員警靈機一動，向車行調閱叫車紀錄，以土法煉鋼方式逐一撥打叫車乘客電話，找到代叫小黃的廖男友人，經核對財物特徵及現金數量後，確認是廖男所有。