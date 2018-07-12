〈中部〉是否放颱風假 市長：中彰投一致

2018-07-12

〔記者張菁雅、陳建志、歐素美／台中報導〕中颱瑪莉亞引發是否放颱風假爭議，台中市十一日正常上班上課，關於放不放颱風假，市長林佳龍接受媒體訪問時指出，是依據氣象局資料與放假標準決定，並注重區域治理，讓中彰投採取一致行動，沒有其他考慮。

林佳龍指出，依據氣象局資料顯示，這次颱風對中部衝擊較小，因此市府依據停班課標準執行，沒有另外的考慮。至於苗栗縣因屬於桃竹苗生活圈，所以也會有其考量。

林佳龍也說，市府注重區域治理，因此台中、彰化與南投都採取一致行動，並且希望以最快的時間宣布，讓民眾生活作息有所依據。

新社、東勢路樹倒伏清除 恢復交通

另外，瑪莉亞颱風過境，造成新社區協中街與興中街口及東勢區台八線路樹倒伏，經東勢分局派員維持交通，並聯絡相關單位清除，恢復交通；和平區松鶴、松茂、新佳陽及舊佳陽部落等土石流潛勢區居民卅九人，前晚緊急撤離，昨風雨過後陸續返家。

一名張姓女子前天下午趕在颱風來襲前，到豐原區三民路某連鎖生鮮超市準備購物，不料右腿竟卡進路面水閘門孔中，動彈不得，經消防人員利用油脂潤滑降低摩擦，再破壞孔洞救出送醫，幸無大礙。

大里國小頂樓進水 軍方協助搬桌椅

陸軍十軍團二三四旅和五二工兵群，前天則趕在颱風來臨前，協助健民里清運鋸下的路樹樹幹；大里國小昨因頂樓、教室進水，部分課桌椅淋濕，暑假期間學校無人可搬運，二三四旅再度派員協助校方將課桌椅搬下樓，獲里民及師生感謝。