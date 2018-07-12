〈中部〉觀海新景點 高美遊客中心預計7月21日啟用

2018-07-12

〔記者張軒哲／台中報導〕暑假到高美濕地有新玩法喔！夏天是高美濕地旅遊旺季，除了在海堤自行車道騎iBike，欣賞海天一色美景，遊客服務中心預計七月廿一日啟用試營運，遊客可至頂樓的景觀平台賞夕照、風車之美，之後陸續有餐飲業者進駐，可望再度刺激遊客回訪高美。

建設局長黃玉霖表示，高美濕地有蜿蜒入海的木棧道，高美景觀橋設計感十足，與成列白色風車成為濕地招牌景點，每年吸引的遊客已突破百萬人次，還被國外票選為一生必遊一次的景點，遊客服務中心朝七月廿一日開放努力，最遲七月底試營運啟用。

兩層樓斜坡建築 有景觀平台

副議長張清照指出，他爭取的遊客服務中心，總經費三．六億元，建設局費時兩年多完成建置，遊客服務中心為地上兩層的建物，是一座外型像海浪從平地而起的斜坡建築，屋頂有景觀平台，可觀賞高美夕陽及風車；坡道下方規劃有生態展示館、遊客資訊櫃台、親子互動體驗館、廁所、咖啡廳等，會陸續營運。

招潮蟹裝置藝術 打卡新景點

遊客服務中心外的招潮蟹和貝殼造型裝置藝術，將成為拍照打卡新景點，呼應高美濕地的生態之美，受到大小朋友喜愛。遊客服務中心旁設有小型停車場，約可停放三輛遊覽車及四十輛小客車。

高美海堤自行車道 月底啟用

此外，張清照爭取一千八百萬元設置的「高美海堤自行車道」，市府將於七月底完工啟用，海堤還有呼應高美濕地生態的彩繪，屆時可在高美濕地海堤上騎iBike運動練身體、吹海風、看美景。

建設局表示，依據ＯＴ廠商時程規劃，初期以環境教育生態導覽解說、文創商品與「胖卡」提供簡易餐飲為主，正式餐飲服務按投資執行契約規定，ＯＴ廠商於點交完成日起算，有六個月時間擴整建，屆時才能提供完整服務。