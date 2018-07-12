〈中部〉兩天退房7成 南投縣府盼氣象預報能精準

2018-07-12

達人一直報颱風 嚇跑觀光客

〔記者陳鳳麗、佟振國、劉濱銓／南投報導〕颱風瑪莉亞快閃，南投縣僅仁愛、信義鄉道路有零星災情，各風景區則都無恙，但觀光業者哀鴻遍野，因為前、昨日兩天，除未位在山區的日月潭外，其餘風景區兩天的退房率約為七成。縣府觀光處長王源鍾說，氣象達人多日前相繼預報會有強颱，雖感謝天佑台灣無災情，但仍盼達人們預報能更精準、態度更謹慎，減少觀光業者損失。

瑪莉亞颱風行徑快速，且位置略有偏移，對北台灣影響大為降低，而一直被列為警戒範圍的中部地區則風雨更小，南投縣則從十日晚間才有明顯降雨，信義和鹿谷鄉較大，其餘都不大。

仁愛、信義山區道路邊坡崩坍

縣內僅仁愛鄉和信義鄉山區傳出零星災情，仁愛鄉的投八十九線力行產業道路翠巒路段，邊坡大面積崩塌無法整治，昨日清晨有大小石塊掉落，仁愛分局翠巒派出所趕緊擺設警示三角錐，石塊清除後，昨中午恢復小型車通行。

信義鄉台廿一線新中橫公路一三三．五K處的迴頭彎路段，邊坡崩坍，公路總局信義工務段昨封閉搶修，昨下午五點半恢復單線通行，預定今日上午七點開放通行。

南投縣府觀光處昨探詢各風景狀況，發現各風景區都沒有設施、道路受到颱風損壞，但卻在前、昨日一連兩天遭受嚴重退房潮。縣府觀光處長王源鍾表示，除日月潭不是位在山區較不受影響外，其餘風景區的退房率平均是七成，損失不輕。

王源鍾說，業者反映，氣象達人們半月前就預報會有熱擾動，一週前預報颱風形成，後來又稱會有強颱，遊客顧慮旅遊安全，只好退房另作規劃。當然預報提醒大家防範是好，但若能更準確和謹慎，對觀光業的衝擊會降低。