〈中部〉移工染日本腦炎 彰化467人打公費疫苗

2018-07-12

工作點附近病媒蚊比例偏高

〔記者陳冠備／彰化報導〕衛福部疾管署上個月公布國內七例日本腦炎確定病例，其中一例發生在彰化縣溪州鄉，患者為一名印尼籍男性移工，引發地方人心惶惶。彰化縣衛生局表示，通報後進行監測，發現患者工作地點附近日本腦炎病媒蚊比例高，本月已陸續為鄰近七村落四六七名未施種日本腦炎疫苗的民眾進行公費接種，目前未再發現個案，疫情初步獲控制。

上月八日一名三十一歲印尼籍男性勞工出現發燒、意識不清、四肢無力併發肺炎等狀況，先送往雲林縣醫院檢查，六月十日確診感染日本腦炎，隨即通報轉回彰化縣醫院就診。彰化縣衛生局表示，目前患者意識已恢復清楚，進行復健中。

彰化縣衛生局疾病管制科長王曉琪表示，該個案無慢病史與旅遊史，活動地點單純，質疑是休假外出時感染，經查發現個案工作地點附近有兩處豬舍，前往懸掛誘蚊燈誘捕監測發現，三斑家蚊帶有日本腦炎病毒比率有偏高情況。

王曉琪說，日本腦炎病媒傳介以三斑家蚊為主，常孳生於鴿舍、豬舍或水稻田、溝渠等，六至七月更為日本腦炎流行高峰，因此從本月六日起，針對監測埤頭鄉新庄村豬舍業者與溪州鄉（溪厝、坑厝、瓦厝、溪州、三圳、三條）六村五十歲以上未接種日本腦炎疫苗民眾免費進行接種疫苗，共計四六七人。

有感染疑慮者可自費打疫苗

衛生局指出，每年彰化偶有零星日本腦炎個案發生，感染後有五至十五天潛伏期，多數無症狀，嚴重者可能出現頭痛、高燒、痙攣，有神經性後遺症或死亡，提醒家中尚未完成疫苗接種的嬰幼兒，請儘速前往轄區衛生所或合約醫療機構完成接種；另成人如因工作或生活中鄰近水稻田、禽畜養殖場有感染疑慮者，可前往彰化基督教醫院自費接種日本腦炎疫苗。