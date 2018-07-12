〈中部〉敬老卡折抵衛所掛號費 16日開跑

2018-07-12

預算不足？ 社局：滾動式檢討

〔記者張菁雅／台中報導〕敬老愛心卡將自七月十六日起擴充功能，市議會國民黨團十一日指出，市府追加敬老愛心卡預算三億元，但台中市六十五歲以上人口有卅二萬九千人之多，估算下半年所需經費高達十六億四千五百萬元，市府追加的預算根本不夠。社會局長呂建德則表示，過去敬老愛心卡使用率不高，未來將視使用情形滾動式檢討。

市府針對六十五歲以上長者及領有身心障礙手冊人士發放敬老愛心卡，持卡者每月享有一千元等值的點數，目前僅限搭乘公車及客運，因台中市實施公車十公里免費政策，對持卡者而言，受惠幅度有限。據社會局統計，使用過此卡的人數，僅占符合資格者的廿五％。

九月起 可折抵計程車乘車費

市府因此擴大敬老愛心卡功能，十六日起可折抵全市衛生所部分負擔及掛號費用，九月起可折抵與市府合作的計程車乘車費，並將陸續加入診所及醫院，折抵部分負擔與掛號費用的服務，分階段開放新功能。

國民黨團表示，市府近日大肆宣傳敬老愛心卡擴充功能，這次追加預算三億元，台中市六十五歲以上人口有卅二萬九千人，若從預算通過後的八月開始算起，所需經費高達十六億四千五百萬元，市府卻只編列三億元；除了今年預算編列不足，明年度預算也沒編列敬老愛心卡擴充功能的經費，市府大搞烏龍，沒有錢怎麼執行？

呂建德表示，由於過去敬老愛心卡使用率不高，因此今年編列預算兩億四千萬元，因應功能擴充，追加預算三億元，希望讓卡片新功能準時上路。明年度也編列兩億八千九百萬元，將視今年下半年分階段試辦使用情形滾動式檢討，並進行預算調整，若使用率上升，相關預算也將配合逐漸緩增，以追加預算方式因應。

呂建德也說，在搭乘計程車部分，市府參考台北市的實際使用量進行推估，醫療部分則將視上路後實際使用情形進行調整。