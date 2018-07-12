〈中部〉議員質疑舉債增 林佳龍：不能一直賣地

2018-07-12

〔記者張菁雅／台中報導〕市府今年度第一次追加減預算案十一日完成一讀，國民黨議員質疑市長林佳龍四年來舉債五百多億元，未來舉債空間減少，如何推動建設？林佳龍表示，前市長十三年任內，初估售出一千多億元土地，台中市土地很珍貴，他認為應儘量爭取中央補助，並編列配合款，不能一直賣地。

市議會昨起召開臨時會，審查今年度第一次追加減預算案，這次歲出淨追加九十四億七千餘元，歲入追加六十三億五千餘元，歲入歲出短差卅一億餘元，全數以賒借收入彌平。

財政局長林顯傾表示，歲出預算中，前瞻計畫預算就達四十四億元，除了中央補助款，市府也編列配合款十二億多元；另外，明年重大建設預算有十五億元調整至這次追加預算中，其餘包括非前瞻基礎建設的中央補助計畫、市府施政計畫、明年度公務員待遇調整三％所需人事費等。

議員：林4年舉債531億 佔舉債一半

國民黨議員楊正中指出，縣市合併後，歷任市長合計舉債一千零九十三億元，林佳龍就借了五百卅一．五億元，佔一半以上，舉債空間只剩三百九十六億元，再扣掉這次卅一億元，舉債空間越來越少，未來如何推動建設？

市長：爭補助 儘量不以賣地籌財源

林佳龍表示，前市長十三年任期，初估售出一千多億元土地，而他儘量不以出售市有土地來籌措市政財源，希望爭取中央補助，並編列配合款，以前瞻計畫來說，中央補助三分之二經費，「市府出一塊錢就等於賺兩塊錢」；且縣市合併就像是夫妻結婚、成家立業，台中市現在也處於「囝仔轉大人」的大建設階段，這時候不給台中市營養，何時才能蛻變長大。

市府統計，林佳龍任內標售區段徵收配餘地、市地重劃抵費地金額合計約五十億元。

另外，國民黨議員李中、劉士州、張瀞分、顏莉敏、陳政顯表示，市府送出的墊付案有廿五億餘元不是中央全額補助，依照市議會二○一一年的決議，「上級全額補助款」才能在休會期間送議會，交由議長決行，市府卻「偷渡」，剝奪議員審議權。

民進黨議員江肇國、何敏誠、曾朝榮則認為，依據各機關單位預算執行要點規定，上級機關核定的補助款本來就可以引用墊付程序，市府沒有違法，而議會上述從來沒執行過，前市府做法也跟現在一樣，既然市議會決議與法律要點相牴觸，應依照位階較高的法律要點。

最後由議長林士昌裁示，非中央全額補助的墊付案，市府應先暫緩執行，本會期納入實質審查，審查通過始得動支。