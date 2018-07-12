〈中部〉封閉逾20年 埔里千年茄苳樹年底重見天日

2018-07-12

地主允由廟方改善棲地

〔記者佟振國／埔里報導〕超佛心地主讓千年神木重見天日！南投縣埔里鎮同聲里興南宮後方私人土地上，有株樹齡約一千三百年的茄苳樹，最近許姓地主同意由廟方管委會進行棲地改善，預計年底前完工，免費開放參觀，周遭封閉逾廿年的神木，終於得以讓人一窺全貌，見證大自然的奧妙。

埔里鎮民尊稱「茄苳樹王公」的千年茄苳樹，一九八五年由廟方管理委員會委託台大農學士路統信實地測量，樹高十七公尺、直徑三．九二公尺，周長十二．三公尺，須九人才能合抱，並經過鑽取樣本木條計算年輪繪製曲線圖，推斷樹齡一千二百廿九年，應是台灣平地最老的茄苳巨木，時隔卅三年，神木今年已經一千二百六十二歲。

「茄苳樹王公」雖列為南投縣珍貴老樹，但位於私人土地上，相關保護措施難免受限，且周邊都已有建築物，因此封閉廿餘年，同聲里長周文棋前年接任興南宮管委會主委，與委員會多次向地主接洽土地承租事宜，地主不收分文同意由廟方進行樹木棲地改善，未來計劃免費開放參觀。

目前改善工程由怪手挖除過多的不當水泥設施，並將高低不平的土地整平栽種草皮，旁邊原有簡易公廁也將增建，工期估計三、四個月，希望能在年底前完工。

縣府補助做蟲害防治

老樹的主幹有空洞及腐蝕現象，縣府農業處今年度將補助五萬元進行寄生樹木鳥榕移除及蟲害防治，廟方也將請中興大學的專家學者進行健康診斷，提供必要的處置建議，未來長遠目標是為神木籌募購地資金，解決土地權屬問題，估計神木所在一分多地的市價約三千萬元，除了透過民眾小額捐款，更希望獲得企業奧援。

周文棋表示，茄苳神木是許多埔里人兒時共同記憶，早年八七、八一水災，許多鄉親因攀上老樹而得救，並有家長祈求樹王公將體弱多病的孩童收為義子，現在也盼有更多民眾為老樹盡一份力。