〈南部〉萬代橋水淨場升級 7000萬經費到位

2018-07-11

〔記者王涵平／新營報導〕為改善三爺溪排水污染興建的萬代橋水淨場，因污染仍未改善，在周邊用地取得不易，難以新闢水淨場的情況下，南市水利局爭取到七千多萬元經費，提升萬代橋水淨場功能，可截取仁德排水每天九千五百噸水量進場處理，工程近期將發包。

水利局指出，多年前二仁溪流域河川污染舉世聞名，因為又黑又臭，被戲稱為台灣「黑龍江」。二仁溪流域周邊人口眾多，河川污染嚴重，影響民眾生活品質，經市府、環保署與民間團體自二○○五年合力整治，嚴重污染河段比率從二○○三年的一○○％降至二○一七年卅三．三％。

三爺溪為二仁溪支流，流經台南市仁德區、歸仁區、永康區、東區及南區，除了沿線生活污水，亦有工業廢水流入，污染量較大，是當前重點整治目標，目前已經完成虎尾寮水資源中心截流設施、三爺溪水質淨化場、萬代橋水淨場及仁德排水水淨場等多處水質淨化設施。

水利局指出，萬代橋水淨場截流箱涵晴天污水，讓污染在進入三爺溪前先行處理，再放流進排水，啟用以來已減少不少污染量。然而，箱涵晴天污水量並不穩定，加上考量三爺溪仍有污染情形，經向中央爭取前瞻計畫，進一步提升萬代橋水淨場功能，截取仁德排水進行處理，並且已獲得核定工程總經費七千多萬元，將於近期發包工程施作。

仁德排水是三爺溪支流，主要污染源與三爺溪同為生活污水及工業廢水，每天水量視豐枯水期，約有一萬至三萬噸，工程完成後，預期將截取仁德排水每天九千五百噸進入萬代橋生態礫間水淨場處理，可以去除約十二％三爺溪總污染量，對於水質改善有一定成效。