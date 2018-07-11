〈南部〉違章屋頂設光電 南市核准首件

2018-07-11

安平一處加蓋鐵皮屋 逾半面積將「綠化」

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市配合中央綠能屋頂政策，明訂合法建築的違章在不影響公共安全下，也能參與綠能屋頂計畫，安平區有一位民眾搶頭香，申請諮詢表已通過，後續市府將媒合廠商安裝太陽能光電板及售電申請。

南市工務局表示，市府推廣綠能屋頂計畫實施，透過各區公所積極調查，了解民眾申請意願，首件安平區民眾申請案，甫於六月底申請通過，該戶違章情形是早期一般加蓋鐵皮屋，屋頂面積約有二百四十三平方公尺，申設面積一百六十二平方公尺，超過一半將蓋太陽能光電板。

非優先拆除、不影響公安 才能申請

工務局表示，有鑒於以往屋頂型太陽能光電板推動困難，推究原因，民眾擔心違建加設太陽能光電板恐涉及違反相關法令，因此由經濟部計畫透過地方政府整合各家屋頂達到一定規模，並與內政部達成共識，明訂不影響公共安全的違建，才能參與綠能屋頂計畫，包括違章建築頂樓違建未達兩層以上、非整棟違建及非優先拆除等符合相關規定條件，可在屋頂架設綠能設施。

工務局表示，為鼓勵民眾一同響應節能利用及永續環境，增設單一諮詢窗口，讓民眾能更加了解違章建築屋頂加設太陽能光電板相關資訊。

經濟發展局表示，經濟部能源局以「民眾零出資、政府零補助」方式，推動屋頂型太陽能光電，南市是全國綠能屋頂示範縣市，率先提出今年度一千家綠能屋頂目標數，不過一般家戶裝設容量畢竟有限，因此大型工廠也是努力推廣對象，家數若未達標，至少要朝裝置容量一千萬瓦目標努力。

經發局表示，一般家戶綠能屋頂申設的好處，包括營運商提供至少十％回饋金，若以三十坪屋頂、設置十瓩計算，每月平均約可獲六百五十三元回饋金，與一般用電小家戶每月電費幾乎相當，形同不必繳電費，而且藉此提升屋頂結構安全，隔熱效果變好，還能解決漏水問題。