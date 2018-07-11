〈南部〉瑪莉亞來勢洶洶 澎湖海空停航

2018-07-11

〔記者劉禹慶、葛祐豪／綜合報導〕因瑪莉亞颱風侵襲台灣，澎湖對外海空運昨日下午二時後就全數停航，形同封島，何時能再度對外開放，則須觀察颱風未來走向，但高雄至馬公的台華輪已宣布昨起停航三日，民眾搶囤積民生物資；高雄市政府昨晚宣布十一日（星期三）照常上班、上課。

受到瑪莉亞颱風來襲影響，澎湖對外藍色公路前一天就宣布昨日上午七時由嘉義布袋開抵馬公或龍門，中午十二時則由馬公或龍門離境開回嘉義布袋，同時太吉之星二號也在上午十一時加班，服務想提早返回工作地的遊客，交通秩序還算順暢，未重演端午連續假期封島遊客湧入的情景。

空中航班今下午可望恢復

另外澎湖對外主要空運澎湖機場，也是提前一天宣布自下午二時起，馬公對台灣本島各航線都停航，預估影響三十航次班機，但一早澎湖機場湧入約七十名候補旅客，經過上午逐班消化及海運加班一班，並未造成人潮，但上午反向由台灣飛抵澎湖機場遊客還是相當多，並未受到颱風影響，空運航班今天下午可望恢復正常。

海運最快明天才會復駛

由於上午澎湖尚未感受到明顯風浪，海邊禁制令也未發布，離島交通船正常行駛，受到預期心理影響，澎湖各大賣場礦泉水及泡麵熱銷，澎湖昨下午起封島，海運可能要至十二日才會復駛，影響澎湖最嚴重時間可能在十一日，西北颱帶來風雨不容小覷。