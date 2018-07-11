〈南部〉高雄港埠旅運中心上樑 明年底啟用

2018-07-11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港埠旅運中心昨天上樑，象徵工程進度已達到五十％，邁入重要的里程碑，預計在二○一九年十二月啟用，將提供郵輪旅客便捷、舒適的入出境空間，旅運中心有免稅商店、商業餐飲空間及辦公室等，也將設置觀景平台，成為國家海洋新門戶。

臺灣港務公司昨天在高雄港第十九及廿號碼頭舉辦高雄港埠旅運中心上樑典禮，交通部次長祁文中及臺灣港務公司董事長吳宏謀主持祭祀，民意代表、海運界、高雄港航商及旅宿、郵輪業者到場觀禮。

祁文中指出，港埠旅運中心將成為高雄市的指標建築物，讓高雄港在極力發展貨櫃業務的同時，也掌握商機發展郵輪產業，未來將可服務全球最大的廿二．五萬噸級海洋魅力號大型郵輪，尖峰通關能量可增加至每小時二千五百人。

祁文中說，根據以二○一七年度郵輪到港數據，高雄港靠泊郵輪航次達八十二艘次，其中以高雄港為母港的郵輪共有四十四艘次，帶來近十二萬人次旅客，今年還會持續成長。

吳宏謀表示，港埠旅運中心位屬市中心臨港水岸線的重要區位，加上與鄰旁高雄世貿會展中心、海洋文化及流行音樂中心等地標建築串連，又有鄰近的駁二藝術特區及新興的棧貳庫，將成新景點。

該工程斥資約四十五億元興建，為地下二層、地上十五層鋼構金屬帷幕的曲面造型建築物，昨天完成上樑，將進行室內裝修及旅客橋等配合工程。旅運中心配合高雄港第十七至廿一號的碼頭總長七百廿六公尺、水深負十．五公尺，將提供郵輪旅客入出境空間，該旅運中心亦包括免稅商店、商業餐飲空間及辦公室等，三樓規劃一千五百坪戶外海岸平台。