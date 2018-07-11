〈南部〉台東捕獲5.4公斤老鼠斑 賣近萬元

2018-07-11

〔記者張存薇、陳賢義／台東報導〕瑪莉亞颱風為台灣海域帶來強風大浪，台東縣成功鎮漁民前天在外海捕獲一尾超大「老鼠斑」、重達五﹒四公斤，最後以每公斤一千七百六十元高價賣出；菜價恐暴漲傳言四起，菜攤車定點及沿街販售，前來搶購囤糧的婆婆媽媽尚未掃貨，一開口就直問菜商菜價有變貴嗎？唯恐精打計算的生活費會受影響，怨嘆颱風尚未襲台，就引來困擾。

新港區漁會指出，魚市場每天每天都可以看到珍珠石斑、花點石班各種石斑魚類，重量約三兩到三公斤，漁民多以一支釣捕獲，其中老鼠石斑數量稀少，因此「物以稀為貴」，價格很好，且這隻五﹒四公斤的大傢伙，是今年首度釣到的，應該是釣底棲性魚類的漁民順便釣獲，十分罕見。

老鼠斑就是是鮨科駝背鱸，是石斑類中的最高級的魚種，是高經濟價值魚類，在港澳、中國需求量高，水試所東部海洋生物研究中心助理研究員黃侑勖指出，老鼠斑是生活在礁岩區、水質清澈處的魚類、台灣捕獲紀錄較大的約在三、四公斤，台灣雖然有人工飼養，但多外銷港澳、中國。

換算人工飼養 至少20歲

這種魚成長速度緩慢，根據人工飼養每年成長兩百到三百克來算，這隻五﹒四公斤的老鼠斑至少廿歲。漁民猜測，這隻老鼠斑有可能是因為颱風來襲、海上風浪增強、水變混濁，因此跑出來。