〈南部〉颱風天海祭 阿美族撤到「安全線」

2018-07-11

卑南溪出海口紮營 被海巡勸阻

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市阿美族昨天起到卑南溪出海口紮營，展開三天兩夜的海祭，但瑪莉亞颱風掀起巨浪逼近營帳，海巡依法勸離，族人將營帳後撤到距海岸線一百公尺外繼續進行，海巡一三岸巡隊則在岸上監控保護安全。

阿美族豐年祭之前，依傳統習俗，男子必須到海邊紮營，進行祭祀及捕撈活動，昨天一早，各部落抵到卑南溪出海口南北岸，搭設營帳，但颱風海警已發布，海巡署東部分署第一三岸巡隊清晨就到海岸戒備，要求族人停止在海邊從事活動，引發族人不滿，但海巡基於職責，且目視海浪相當大，仍要求停止海岸活動。

雙方各退一步 撤海岸線百公尺外

原住民立委廖國棟接獲馬蘭部落主辦活動的伊都卡賴（長老）林建宏反映後趕抵現場協調，雙方同意各退一步，阿美族人同意將營帳後撤到海岸線一百公尺外，海巡人員則不強制要求全部離開海岸。

昨天海面風浪相當大，卑南溪出海口頻頻掀起一層樓高以上的巨浪進逼；長老林建宏說，阿美族人辦海祭都在颱風季節，遇過無數次的大浪了，很了解「什麼是安全」，不應該被強制停辦海祭，而且，他們雖然在海邊紮營，也不會冒險下水從事捕撈活動。

林建宏說，族人並非頑抗，也退一步了，將營帳後撤到海巡人員認定的安全區域。

海巡一三岸巡隊隊長李志豪說，海岸的浪相當大，族人雖然已撤退到海岸線一百公尺外，但弟兄保持監控，保護族人祭儀的安全。