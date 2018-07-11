〈台北都會〉今是否加收垃圾 上午11點前公告

2018-07-11

〔記者沈佩瑤、周彥妤、黃建豪、蔡亞樺、鍾泓良／台北報導〕因應今年第八號颱風瑪莉亞侵襲台灣，台北家禽批發市場今天休市一天；第一果菜批發市場、魚市場，以及各大傳統市場則照常營運，部分攤商可能自行放假。由於昨停收垃圾，北市環保局表示，若今天加收，將會在早上十一時前公告，相關訊息可至環保局網站查詢。

台北市環保局環境清潔科長黃寬助表示，十一日適逢週三，按慣例本就不收垃圾，但考量十日停收，十一日是否加收，會在當天早上十一時前公告。環保局表示，若停收垃圾，提醒市民暫時將垃圾貯存於家中，不要排出，更不要任意丟棄，以免影響環境衛生及堵塞水溝，造成淹水災情。欲了解垃圾收運相關訊息，可至環保局網站查詢。

台北兒童藝術節主辦單位表示，十日至十二日於國立台灣博物館南門園區展覽的《能源詩集》，將會視風雨狀況調整戶外展品，或不開放戶外展品體驗活動；十日至十二日於中山堂廣場舉辦的「XYZ嬉遊中—舞台溜溜 」則是無視是否停班、課先撤離，擇期再公告展出時間。

大眾運輸方面，台北市公車需平均風速八級以上才會減半車次，平均十級風速以上全面停止發車；台北捷運文湖線風速達十級風，或十分鐘平均風速達十級將暫停營運，其餘路線則實際瞬間風速達十一級以上，或十分鐘平均風速為十級才暫停營運。但依照中央氣象局預告，台北市今天上午六時以後，最大風速在九級以下，不會停駛的機率較大。