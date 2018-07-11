〈台北都會〉基北區高中職免試入學 缺額逾2萬

2018-07-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕一○七學年度基北區高中職免試入學昨放榜，今年總報名人數為三萬八七六五人，錄取三萬八三四四人，錄取率達九十八．九％，但缺額依然高居不下，仍有高達兩萬多人，缺額集中在私校，公立學校則都是額滿，另有卅九所學校增額錄取一一○人，以北市永春高中增額九人最多，其次為新北市永平高中七人。

錄取率98.9％ 缺額集中在私校

基北區今年整個就學區共有一七八所學校（含進修部及進修學校）參與招生，提供五萬○八五三名額，今年免試入學依然採用「一○八方案」，也就是志願序卅六分、多元學習表現卅六分（均衡學習廿一分、服務學習十五分）、國中教育會考卅六分，總計一○八分。

北市教育局指出，選填前五志願即獲錄取者有九十八．九％，四一八人未獲錄取，主要原因是選填志願過少，基北區則有二萬二四二二個一般生缺額，但公立學校都額滿，部分私立高中職將在七月下旬至八月下旬辦理免試續招，廿七日於北北基三市教育局網站公告。

教育局表示，錄取名單在各招生學校網頁及校門口外公告，學生可自行至基北區高中免試入學委員會網站https://ttk.entry.edu.tw查詢，不另行寄發通知單。

免試錄取者應於本週五上午九點至十一點報到，如欲報名參加後續其他入學管道招生，應於十六日下午兩點前填具申請放棄錄取資格的手續。